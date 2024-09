Volley femminile, la Supercoppa Italiana tra Milano e Conegliano: una schiera di campionesse olimpiche a confronto

L’attesa è stata abbastanza lunga ma domani si potrà rivedere finalmente una buona parte di campionesse olimpiche in campo per il primo trofeo della stagione dedicata ai club. A Roma, infatti, Conegliano e Milano si giocheranno la Supercoppa, il trofeo che non cambia la stagione ma che, soprattutto quest’anno, ha un sapore particolare visto che è il primo grande evento dopo l’oro conquistato dalla Nazionale di Velasco a Parigi.

Sia Conegliano che Milano hanno fatto cambiamenti sostanziali rispetto allo scorso anno quando chiusero la stagione, una di fronte all’altra, ad Antalya nella sfida che ha consegnato la Champions League nelle mani delle venete. Per Conegliano l’estate 2024 ha segnato l’addio di alcune giocatrici di altissimo spessore e di un paio di vere e proprie “bandiere” del club veneto, come ad esempio Robin De Kruijf, la centrale olandese protagonista di tante battaglie.

Tra le titolari o comunque le giocatrici di altissimo livello hanno lasciato la Prosecco Doc Imoco le due schiacciatrici statunitensi Kathryn Plummer e Kelsey Robinson-Cook, oltre alla centrale nel giro della Nazionale azzurra Federica Squarcini. L’acquisto più altisonante è stato quello della brasiliana Gabi, da molti ritenuta la schiacciatrice più forte del mondo, che giocherà in diagonale con la cinese Zhu Ting, che lo scorso anno, con la maglia di Scandicci, contese alle venete lo scudetto in una finale spettacolare.

Il reparto schiacciatrici è stato rinforzato dalla polacca Lukasik, mentre quello delle centrali dalla ex capitana azzurra Cristina Chirichella. In panchina siedono inoltre alcune delle giovani più interessanti del vivaio azzurro come Manfredini, Eckl e Adwige, nomi di cui sentiremo parlare in futuro. Tra le conferme più importanti quello delle componenti della diagonale Wolosz-Haak, delle due centrali titolari, Lubian e Fahr e del libero campione olimpico Moki De Gennaro.

Milano, invece, ha attuato una piccola rivoluzione partendo proprio dalla panchina dove è arrivato Stefano Lavarini, dopo un solo anno fuori dall’Italia. Un tecnico vincente che vuole provare ancora una volta a scalfire lo strapotere di Conegliano. Il club lombardo ha cambiato quasi tutto al centro, mantenendo solo la campionessa olimpica Anna Danesi e dicendo addio a Rettke, Folie e Candi.

Titolare al centro giocherà la serba Hena Kurtagic che arriva da Nantes, mentre in banda dovrebbe giocare titolare Elena Pietrini, al rientro dopo l’esperienza russa e l’intervento che le ha negato la possibilità di disputare i Giochi Olimpici ma Cazaute e Daalderop non sono vere e proprie riserve e sono pronte a dare il loro apporto. Per il resto confermata la diagonale Orro-Egonu, Sylla in banda, mentre nel ruolo di libero sarà la francese Gelin a sostituire Castillo.