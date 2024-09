VIDEO MotoGP, la scivolata di Jorge Martin nella Sprint a Mandalika

Il Mondiale MotoGP 2024 continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena, non ultimo il clamoroso zero odierno messo a referto da Jorge Martin nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia, sestultimo appuntamento della stagione. Il leader del campionato, autore della pole position a Mandalika, si è steso infatti nel corso del primo giro lasciando via libera ai suoi avversari diretti nella corsa al titolo.

Martinator è scivolato in curva 16 mentre si trovava al comando, nel tentativo di scremare il gruppo e andarsene via in solitaria, riuscendo poi a rimettersi subito in sella alla sua Ducati Pramac ma perdendo la possibilità di battagliare per le posizioni di vertice. Ripartito ultimo, lo spagnolo ha inscenato una grande rimonta fermandosi però ad un passo dalla zona punti.

Il decimo posto al traguardo non è stato sufficiente per Martin (nella Sprint vengono assegnati punti ai primi 9), che vede così avvicinarsi Francesco Bagnaia a -12, Enea Bastianini a -50 e Marc Marquez a -53 nella classifica generale del Mondiale. Di seguito il VIDEO della caduta di Jorge Martin nel primo giro della Sprint Race del GP d’Indonesia 2024.