VIDEO MotoGP, il duro sorpasso di Bastianini su Martin all’ultimo giro a Misano

Un’entrata da straccio di licenza e al limite. È stato questo il sorpasso di Enea Bastianini all’ultimo giro del GP di Emilia-Romagna, 14° round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito Marco Simoncelli la gara è stata decisamente movimentata e a rimetterci è stato Francesco Bagnaia.

Pecco è incappato in un brutto errore, quando dalla terza posizione stava cercando di recuperare nei confronti di Jorge Martin e di Bastianini. Ha spinto troppo Bagnaia e ha finito per perdere l’anteriore e terminare la sua domenica con zero punti.

Ci ha pensato Enea a tenere alto il vessillo italico e nell’ultima tornata il romagnolo si è giocato il jolly. Un’entrata molto decisa nel primo settore è valsa la vittoria nel giorno del 100° successo della Ducati nella massima categoria. Una manovra che non è stata, a caldo, particolarmente gradita dall’iberico che, tagliato il traguardo in seconda posizione, ha manifestato il suo disappunto con il consueto gesto dell’ombrello.

Posteriormente, c’è stato il chiarimento tra i due, in un GP in cui a concludere in terza piazza è stato Marc Marquez, bravo ad approfittare dell’errore di Bagnaia. Un Martin che allunga a 24 lunghezza in testa al campionato rispetto a Pecco, mentre Bastianini è terzo a -59 con un punto di vantaggio su Marquez.

Di seguito il video del sorpasso: