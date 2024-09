Marc Marquez in quarta fila nel GP di Indonesia: Q2 chiusa senza tempo!

Una sessione di qualifica da film horror per Marc Marquez. Il pilota del Team Gresini non è riuscito infatti a registrare un tempo valido in occasione della Q2 del GP di Indonesia, appuntamento numero quindici del Motomondiale 2024 di MotoGP, scivolando per ben due volte a distanza ravvicina nella pista di Mandalika, complicando non poco il suo percorso in vista di Sprint Race e gara lunga.

La prima caduta è arrivata dopo tre minuti dall’inizio del turno, precisamente in curva 4, proprio nel momento in cui lo spagnolo stava per effettuare il suo primo giro lanciato. Una volta finito sulla ghiaia, Marquez è tornato di fretta ai box per cambiare moto, senza sapere che il destino gli stava per riservare lo stesso epilogo.

A sei minuti dalla fine del Q2, il nativo di Cervera è quindi tornato in pista, scivolando però nuovamente sul tracciato centoventi secondi più tardi, stavolta però in curva 10. Due errori costati tantissimo. In virtù di quanto successo infatti il prossimo pilota della scuderia Ducati ufficiale ha chiuso la qualifica con un nulla di fatto, motivo per cui sarà costretto a partire dal dodicesimo posto, dunque dalla quarta fila.

Rivediamo di seguito le due cadute di Marc Marquez durante le qualifiche del GP di Indonesia.

LA PRIMA CADUTA DI MARC MARQUEZ





LA SECONDA CADUTA DI MARC MARQUEZ