US Open, Jessica Pegula elimina la n.1 Swiatek e nega il record a Jasmine Paolini

Jessica Pegula rompe la maledizione dei quarti di finale e conquista la prima semifinale Slam della carriera, proprio a casa sua a New York. Nell’ultimo quarto femminile dello US Open 2024 l’americana ha schiantato la numero uno del mondo Iga Swiatek con un perentorio 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Con questa vittoria Pegula nega anche la possibilità a Jasmine Paolini di diventare la nuova numero quattro del mondo e dunque di eguagliare il record di Francesca Schiavone.

Uno US Open che parla sempre di più americano, visto che al maschile è già certo che ci sarà un tennista di casa in finale, con la sfida tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe; mentre al femminile oltre a Pegula c’è anche Emma Navarro, che proprio come la connazionale ha raggiunto la sua prima semifinale Slam della carriera.

Tornando alla partita odierna Pegula ha sicuramente sfruttato una delle versioni peggiori di Swiatek. Davvero molto fallosa la polacca, che ha commesso addirittura 41 errori non forzati, rispetto ai 22 dell’avversaria (per entrambe dodici vincenti). La polacca ha faticato anche al servizio, vincendo solo il 56% dei punti con la prima, contro invece il 77% di Pegula.

Inizio di partita folgorante di Pegula ed invece Swiatek appare molto contratta e soprattutto la polacca litiga con la prima di servizio. L’americana si procura subito una palla break in apertura, sulla quale la numero uno del mondo commette clamorosamente doppio fallo. Pegula va sotto 0-30 ma tiene il servizio e nel game successivo si guadagna altre due palle break. Proprio come successo in precedenza Swiatek commette ancora doppio fallo e incredibilmente la polacca si trova poi sotto per 4-0. Pegula non concede nulla all’avversaria e va a prendersi il primo set in suo favore per 6-2.

L’inerzia della partita è completamente a favore della statunitense, che parte fortissimo anche nel secondo set, trovando il break nel terzo gioco. Sembra quasi finita, ma Swiatek ha forse l’unico vero momento di reazione e da numero uno della sua partita. La polacca trova il controbreak e pareggia i conti. Il settimo game è forse il migliore del match, con entrambe le tennis che giocano ad un livello altissimo. Swiatek annulla due palle break, ma sulla terza le scappa il dritto e Pegula allunga. Il braccio dell’americana non trema e arriva sul 40-0 nel decimo game. Swiatek salva due match point, ma sul terzo arriva un altro errore della polacca, che consegna a Pegula il 6-4 e soprattutto la prima semifinale Slam della carriera.