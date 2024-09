US Open 2024, Sara Errani: “Shnaider di un altro livello, io non ero sciolta. Con Jasmine Paolini in Asia per le Finals”

Sara Errani è stata eliminata in singolare agli US Open dalla russa Diana Shnaider. Il terzo turno, però, è motivo di soddisfazione per i suoi obiettivi attuali. Meno lo è il secondo turno in doppio con Jasmine Paolini, ma rimane ancora in gara in misto con Andrea Vavassori. La romagnola, poi, ha ancora degli obiettivi, e parla chiaro in merito.

Intanto, nelle parole riportate da SuperTennis, c’è l’analisi di una partita non girata del tutto per il verso giusto: “Avversaria dura, lei è di un altro livello e io oggi non mi sono piaciuta del tutto. Non ero sciolta, un po’ di stanchezza ci sta, ma lei è di un livello superiore al mio. Di dritto fa paura, cercavo il rovescio altrimenti mi arrivavano delle catenate. Peccato per oggi ma è stato un buonissimo torneo in singolo e se me lo avessero detto alla vigilia non ci avrei creduto. Non me lo aspettavo“.

Analisi anche legata al doppio con Jasmine Paolini (fuori al secondo turno contro Dart/Parry), con piani futuri annessi: “Ieri eravamo un po’ scariche, soprattutto di animo. Io molto male nel primo set, praticamente invece di andare avanti andavo all’indietro, nel terzo set, invece, era più stanca Jas. E’ stato un match tosto e loro hanno giocato molto bene. Peccato. Ora, per provare a centrare le Finals, faremo tutti i tornei in Cina partendo da Pechino“. Le speranze, va detto, sono ben più che fondate considerati i 1500 punti di margine in essere.