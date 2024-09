US Open 2024, Sara Errani ed Andrea Vavassori vincono ancora: sono in semifinale nel doppio misto!

Sara Errani ed Andrea Vavassori centrano il penultimo atto del torneo di doppio misto agli US Open 2024 di tennis! La coppia numero 3 del seeding supera, con il punteggio perentorio di 6-3 6-4, in un’ora e tre minuti di gioco, la taiwanese Su-Wei Hsieh ed il polacco Jan Zielinski, forti della testa di serie numero 7. In semifinale gli azzurri se la vedranno con i padroni di casa statunitensi Tyra Caterina Grant ed Aleksandar Kovacevic, in tabellone ad inizio torneo grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori.

Nella frazione d’apertura la coppia al servizio conquista i primi 9 punti giocati, ed in generale nessun game arriva al deciding point: gli azzurri, però, sono bravi a sfruttare l’unico passaggio a vuoto accusato dagli avversari, che nel quarto game si ritrovano sotto 0-40, offrendo 4 palle break consecutive. La coppia italiana sfrutta la seconda opportunità e scappa sul 3-1. Errani e Vavassori cedono appena un quindici nei tre successivi turni al servizio e vanno a chiudere velocemente sul 6-3, maturato in soli 24 minuti.

La seconda frazione si mette subito bene per la coppia numero 3 del tabellone: gli azzurri si portano sullo 0-40 in risposta in apertura ed al terzo tentativo centrano il break, poi confermato a 30 per il 2-0. Errani e Vavassori nel terzo gioco portano gli avversari al punto decisivo, ma non sfruttano l’occasione per il 3-0 pesante e finiscono poi per subire il controbreak. Gli italiani, però, non demordono e guadagnano un nuovo strappo, confermato poi con l’allungo che vale il 4-2.

Gli azzurri a seguire costringono nuovamente gli avversari a giocare il deciding point, ma ancora una volta non riescono a centrare il doppio break, e nell’ottavo gioco sono loro a dover risalire dal 30-40, ma questa volta il punto decisivo sorride agli italiani, che si portano sul 5-3. Nell’ultimo turno in battuta gli azzurri sono perfetti, Vavassori tiene il servizio a zero e l’epilogo del match giunge sul 6-4 in 39 minuti, proiettando la coppia italiana al penultimo atto del torneo.

Le statistiche mostrano come Errani e Vavassori facciano meglio degli avversari praticamente in tutte le voci più importanti: 18-17 nei vincenti, ma soprattutto 6-18 nei gratuiti concessi, con 3 break point su 8 sfruttati, contro l’1/3 della coppia numero 7. Gli italiani vincono 59 punti contro i 41 di Hsieh e Zielinski, servendo più prime (73%-57%) e facendo meglio in quanto a resa sia con la prima (78%-64%) che con la seconda (64%-48%). La semifinale è in programma domani, martedì 3 settembre, come 4° match dalle ore 17.00 italiane sul Grandstand.