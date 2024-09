US Open 2024, Jasmine Paolini: “La grossa differenza oggi l’ha fatta il servizio. Stagione positiva su tutte le superfici”

Jasmine Paolini si è congedata dagli US Open 2024 di tennis parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta patita negli ottavi di finale per mano della ceca Karolina Muchova, capace di imporsi con un duplice 6-3: la numero 5 del mondo ha analizzato il match odierno, ma ha anche tracciato un primo bilancio della stagione, dopo la conclusione dei quattro tornei del Grand Slam.

L’azzurra nel 2024 ha raggiunto almeno gli ottavi in tutti gli Slam: “Sono contenta e fiera di come sono andate le cose. Sono stati quattro tornei indimenticabili, ma sicuramente Wimbledon è stato il migliore, senza nemmeno tanti dubbi, più di Parigi. Sarà per l’atmosfera magica, sarà perché mi aspettavo meno, visto che non avevo mai superato un turno, sarà perché Wimbledon è Wimbledon. Mi è rimasto dentro“.

L’analisi della sconfitta odierna: “La grossa differenza oggi l’ha fatta il servizio: io non ho servito benissimo, lei invece lo fa sempre al meglio. Con una giocatrice con queste caratteristiche sono fondamentali le partenze, il servizio e la risposta, se non funzionano quelle è dura poi imporre il proprio gioco e le proprie idee“.

Un primo bilancio del 2024: “Questa stagione è stata positiva su tutte le superfici: ho giocato bene a Dubai, poi sulla terra, sull’erba. La terra è la superficie dove sono nata e dove da subito mi sento più a mio agio, ma so che facendo le cose giuste e lavorando in un certo modo, posso esprimermi su tutte le superfici. L’ho sempre pensato e ora l’ho anche dimostrato a me stessa“.