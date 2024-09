US Open 2024, le semifinali femminili: Sabalenka aspetta Navarro, Pegula-Muchova promette spettacolo

Con la roboante vittoria di Jessica Pegula contro la numero uno del mondo Iga Swiatek, il tabellone femminile dello US Open 2024 ha visto delinearsi il quadro completo delle semifinali. Nella parte alta ci sono proprio l’americana e la ceca Karolina Muchova, anche lei qualificata nella serata di ieri; mentre in quella bassa sono presenti un’altra statunitense, Emma Navarro, e soprattutto la bielorussa Aryna Sabalenka, che avevano già staccato il biglietto il giorno prima.

Proprio Sabalenka è la grande favorita per la conquista del torneo. Per la numero due del mondo si tratterebbe del terzo Slam della carriera, il primo al di fuori degli Australian Open. Lo scorso anno Sabalenka si era arresa a Coco Gauff nell’ultimo atto, ma in questa edizione sembra davvero arrivato il momento giusto. Impressionante la prova di forza nel suo quarto di finale con la campionessa olimpica Qinwen Zheng, battuta con un perentorio 6-1 6-2, replicando quasi l’andamento della finale di Melbourne di inizio anno.

Sabalenka attende ora Emma Navarro. L‘americana ha confermato i notevoli progressi fatti in questa stagione, andando a centrare la prima semifinale Slam della carriera, dopo aver battuto la spagnola Paula Badosa, una delle giocatrici più in forma del momento. Da capire come reagirà Navarro ad una delle partite più importanti della carriera, con l’effetto casa (è nata a New York) che potrebbe aiutarla, ma nello stesso tempo forse darle quell’emozione di troppo.

Navarro non sarà l’unica new entry in semifinale, visto che anche Jessica Pegula ha finalmente rotto il tabù dei quarti di finale in uno Slam. La statunitense, che si era fermata per sei volte ad un passo delle semifinali, sta giocando benissimo e ha appena schiantato Iga Swiatek. Una campagna americana da favola per Pegula, che ha vinto il torneo di Toronto, poi ha fatto finale a Cincinnati e adesso si trova tra le prime quattro a New York.

Sarà una semifinale altamente spettacolare quella contro Karolina Muchova. La ceca, un anno dopo, è nuovamente a giocarsi l’accesso alla finale dello Slam americano. Vedere Muchova su un campo da tennis è davvero un piacere, visto che la nativa di Olomuc ha un gioco davvero spettacolare e totalmente diverso dal solito e monotono che si vede ormai da tempo nel circuito femminile. Tra Pegula e Muchova c’è anche un precedente davvero ravvicinato, visto che le due si sono affrontare a Cincinnati, con una vittoria della statunitense al terzo set. Molto probabile che ci sarà battaglia anche questa volta.