US Open 2024: Emma Navarro in semifinale, crollo di Paula Badosa nel secondo set

Poteva essere un match da tre set, e invece per Paula Badosa la speranza di mettere insieme un match lottato s’infrange contro una crisi spaventosa dal 5-1 del secondo. Emma Navarro batte la spagnola per 6-2 7-5 e, nella sua New York, si qualifica per la sua prima semifinale Slam in carriera proprio agli US Open, dove attende una tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng, replica della finale degli ultimi Australian Open.

Comincia male il match di Badosa, che cede subito la battuta a 15 con un doppio fallo e in generale appare in balia della solidità di Navarro, l’arma che ha portato l’americana nei piani alti della classifica mondiale. La ventitreenne di New York, però, non ha tutte queste sicurezze al servizio: va sotto 0-30 per due volte, nella seconda la spagnola arriva alla palla break solo per vedersi passare dietro un notevole dritto dal centro a perfida traiettoria esterna. Il servizio dell’iberica continua a essere un problema, dall’altra parte Navarro mostra numeri d’altissima classe ed è così che si arriva a un rapido 6-2.

Badosa reagisce a inizio secondo set, riuscendo a portare a casa il break a 30 approfittando di un momento di calo di Navarro. L’intera questione, rispetto al parziale d’apertura, si va a ribaltare, con la spagnola che trova molta più precisione e sale di ritmo, mentre si disunisce la giocatrice di casa, e lo fa anche in maniera importante. Arriva un secondo servizio strappato che manda l’iberica sul 4-1 e poi 5-2. Qui l’ex numero 2 del mondo perde vari dritti e uno dei due break, cominciando a sua volta a perdere completamente il filo del discorso. Iniziano anche i doppi falli, e Badosa precipita soprattutto mentalmente fino al 5-6 0-30. Il resto lo fa Navarro, che sul 30-40 (match point) trova la smorzata vincente che le vale una semifinale Slam tutta intrisa di storia personale di un anno da ricordare.

Dice tutto il numero degli errori gratuiti di Badosa: 35, a fronte dei 15 di Navarro. Molti di essi, però, arrivano nella fase più difficile a livello nervoso dell’iberica, che paga anche 7 doppi falli e il 5/19 contro 10/17 sulla seconda come punti vinti.