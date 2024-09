US Open 2024, Daniil Medvedev: “Guarderò Sinner-Paul, ma non importa chi vince. Io sono pronto”

Con una prova di forza schiacciante Daniil Medvedev accede ai quarti di finale dello US Open 2024. Il russo ha lasciato appena quattro game al portoghese Nuno Borges, imponendosi con il punteggio di 6-0 6-1 6-3. Una vittoria nettissima ed ora il campione del 2021 attende di capire se ci sarà un nuovo scontro Slam con Jannik Sinner oppure se la dovrà vedere con l’americano Tommy Paul.

Nella classica intervista di fine partita, con Nick Kyrgios nella funzione di intervistatore, Medvedev ha risposto alla domanda dell’australiano sulla prossima partita. Il numero cinque del mondo guarderà il match, ma attende con fiducia il prossimo incontro: “Guarderò la partita tra Sinner e Paul, anche se potrebbe essere tardi, a mezzanotte. Sarà un grande match, molto fisico, Tommy ha giocato molto bene quest’anno, ci avrei potuto perdere due volte. Non importa comunque chi vince, io sono pronto, vedremo come finirà”.

Dal 2018 Medvedev è il giocatore a livello ATP che ha vinto più partite sul cemento (268), con il secondo che è il connazionale Andrey Rublev (210). Numeri sicuramente importanti per un giocatore che si trova benissimo allo US Open, come dimostrano non solo il titolo del 2021, ma anche le due finali giocate nel 2019 (incredibile sconfitta al quinto set con Nadal) e poi quella dello scorso anno (persa con Djokovic): “New York è il mio torneo preferito ed è la città che più amo”

Medvedev si è poi soffermato nell’intervista con Kyrgios sul suo essere un gran lavoratore: “Provo a lavorare sodo. A volte ci riesco, altre volte no. Ci sono giorni in cui è più difficile andare in campo e allenarsi, ma ho la mentalità che se l’altro si allena più di me, ho meno possibilità di vincere, e io voglio vincere sempre. Quindi cerco di allenarmi il più possibile”