US Open 2024, Aryna Sabalenka travolge Qinwen Zheng e raggiunge la semifinale

Un treno ad alta velocità che non si ferma davanti a niente. Aryna Sabalenka è la seconda semifinalista degli US Open 2024: la numero 2 del mondo strapazza la cinese Qinwen Zheng, che raccoglie la miseria di tre giochi nel 6-1 6-2 maturato in nemmeno 75 minuti, e raggiunge la statunitense Emma Navarro, che in apertura di giornata aveva sconfitto Paula Badosa, amica del cuore della bielorussa

Semplicemente inarrestabile quando è in queste condizioni, confermando di essere probabilmente la più forte sul cemento. Quella di stanotte è la vittoria numero 10 consecutiva della numero 2 al mondo; una striscia aperta nel torneo di Cincinnati vinto, ma forse la statistica più impressionante è l’aver perso solo un set in questi dieci match, mentre sono solo otto i servizi persi.

C’è poco da raccontare sul match, una riedizione della finale degli Australian Open: Zheng, memore delle scoppole già prese dalla bielorussa, prova ad essere più aggressiva del solito con il dritto, ma al servizio la giornata è negativa: pochissime prime in campo e per Sabalenka è un invito a nozze, saltando sulla palla e prendendosi il primo dei cinque break della sua partita. La performance della cinese finisce sulla palla del controbreak immediato non sfruttata: da lì è un’entità astratta che gira in campo, che non dà mai l’impressione di poter mettere i bastoni tra le ruote alla numero 2 al mondo, vincente in carrozza.

44% di prime in campo e il 33% di punti vinti con la seconda: basta questo per spiegare la debacle di Zheng, che lascia il fianco a Sabalenka capace di 16 vincenti. Nemmeno tanti per la giocatrice più in forma del circuito, a caccia del terzo Slam in carriera.