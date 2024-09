United Rugby Championship: Zanon “Benetton, con gli Scarlets non giocato al meglio”

Un pareggio conquistato in extremis, ma con tanti, troppi, rimpianti. La Benetton Treviso ha esordito nella United Rugby Championship con un deludente pareggio interno contro gli Scarlets. Due punti conquistati, ma anche due punti (almeno) persi nella lunga corsa ai playoff. E Marco Zanon non nega che la prestazione coi gallesi è stata deludente.

“Non è il risultato che volevamo, sappiamo bene che dobbiamo fare meglio. Siamo andati negli spogliatoi in vantaggio pur concedendo la meta allo scadere. Nel secondo tempo invece siamo stati un po’ timidi e ci è mancata la precisione nell’esecuzione” ha dichiarato il trequarti sulle pagine della Tribuna di Treviso.

“Sappiamo che sarà di sicuro un campionato molto equilibrato, ci sarà da lottare fino alla fine. E sappiamo che ogni volta che scenderemo in campo dovremo dimostrare la massima determinazione, a partire da venerdì a Glasgow, dove ci aspetterà una sfida ancor più impegnativa dell’ultima” ha continuato Zanon.

Glasgow che arriverà all’appuntamento anch’esso deluso, con il ko di strettissima misura subito a Belfast contro l’Ulster, con la meta a tempo scaduto di Shanahan che ha spento i sogni degli scozzesi. L’appuntamento è fissato per venerdì sera, con fischio d’inizio alle 20.35, allo Scotstoun Stadium di Belfast e, come ha detto Zanon, serve un’altra Benetton per provare a vincere.