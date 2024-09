United Rugby Championship, per i bookmaker il Leinster è il favorito

Inizierà tra meno di due settimane la nuova stagione dell’United Rugby Championship, il torneo di rugby cui partecipano Benetton Treviso e Zebre Parma. Inizierà, quindi, la corsa al titolo che pochi mesi fa è stato conquistato dai Glasgow Warriors, che hanno espugnato il campo dei sudafricani Bulls in finale. Ma chi vincerà quest’anno?

Secondo gli scommettitori britannici la formazione favorita è il Leinster, con gli irlandesi che staccano nettamente sia i Bulls sia gli altri irlandesi del Munster, appaiati in quella che potrebbe essere la corsa per il secondo posto. Leinster vincente anche per Sport4Cast, sito che simula i possibili risultati e che dà un 35% di chance di vittoria finale ai dubliners, che precedono in questa classifica il Munster (12%) e i campioni in carica di Glasgow (9%).

Secondo i bookmaker, invece, i Glasgow Warriors sono solo quinti tra i favoriti, preceduti anche dagli Stormers. E la Benetton Treviso, che un anno fa per la prima volta nella storia ha conquistato i playoff? Non sono quasi considerati dai bookies, che danno una vittoria finale dei veneti a 5000/1, mentre per Sport4Cast le chance di vittoria sono dello 0,5%. Sempre il simulatore dà solo l’8% di possibilità ai biancoverdi di conquistare i playoff, mentre un posto in Champions Cup è quotato al 36%.

E le Zebre Parma? Spiace per la formazione federale, ma non è pervenuta. I bookmaker britannici neanche la prendono in considerazione per una possibile vittoria finale, mentre nelle 10.000 simulazioni fatte da Sport4Cast le Zebre non hanno vinto neanche una volta. Né sono andate ai playoff o hanno conquistato un posto in Champions Cup, con il simulatore che il 100% delle volte li ha mandati in Challenge Cup. Sapranno smentire i pronostici le italiane?