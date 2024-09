United Rugby Championship: le Zebre danno spettacolo! Battuto il Munster

Si è appena concluso il match valevole per la seconda giornata dell’United Rugby Championship e sul prato del Lanfranchi di Parma sono scese le Zebre Parma e il Munster. Sfida durissima per la franchigia federale contro la forte squadra irlandese. Ecco come è andata.

Avvio tutto di marca Munster, che nei primi minuti domina il possesso, ma non concretizza. Difende con ordine la squadra di Brunello, senza permettere mai agli irlandesi di essere pericolosi. Primo buon possesso per le Zebre Parma dopo 10 minuti e fallo degli ospiti e Montemauri dalla piazzola mette i primi punti per il 3-0. Al 16’ altro fallo ospite, ma questa volta oltre la metà campo e Trulla non trova i pali dalla lunghissima distanza. Al 19’ perde troppo tempo Fusco prima di usare il pallone e mischia per il Munster sui 5 metri e arriva la meta di Coombes per il 3-7.

Ma subito rispondono le Zebre, che ottengono una punizione, poi sull’azione seguente sfruttano un vantaggio, palla che si sposta al largo fino a Trulla che si tuffa per l’8-7. Insistono i ragazzi di Brunello, tornano in attacco e dalla ruck Fusco finge il passaggio, si infila lui e schiaccia per il 15-7. Botta e risposta, però, questa volta, con la Red Army che spinge ed è ancora Coombes a punire gli italiani per il 15-14. E al 33’ arriva la terza meta per il Munster, questa volta con Haley e ospiti che passano avanti 15-21. E prima dell’intervallo arriva anche la meta del bonus con Fitzgerald che manda le squadre al riposo sul 15-28.

Avvio di ripresa perfetto per le Zebre Parma, con Jacopo Trulla che intercetta un passaggio rischioso del Munster, si invola fino in fondo e marca la sua seconda meta e punteggio che va sul 20-28. Prova a continuare a spingere la squadra di casa, insiste con il possesso e al 51’ sfonda Licata e segna la meta del bonus per il 27-28.

Si gioca punto a punto e le Zebre Parma ora ci credono e hanno meno timidezza palla in mano e all’ora di gioco grandissima giocata di Ale Fusco che si infila nella difesa e va fino in fondo. Schiaccia tra i pali e punteggio sul 34-28. E non si ferma la franchigia federale e al 63’ una bellissima azione trova al largo Trulla, che la ripassa a Prisciantelli che marca il 39-28. Munster che si affida alla mischia per provare a mettere in difficoltà la squadra emiliana e riaprire il match. Ma passano i minuti e reggono le Zebre Parma, che però al 77’ cedono ed è McCarthy a marcare la meta del 39-33. Ma la difesa delle Zebre regge nell’azione dopo, obbliga al tenuto ed esplode il Lanfranchi, con una vittoria storica per la franchigia federale che allunga dalla piazzola con Da Re per il 42-33 finale.