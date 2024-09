United Rugby Championship 2024-2025, il Benetton sfida gli Scarlets per iniziare subito forte

Prende il via sabato la corsa del Benetton verso i playoff dello United Rugby Championship, obiettivo dichiarato per la formazione di Marco Bortolami dopo il settimo posto conquistato nella scorsa stagione. Il primo banco di prova si chiama Scarlets, con i gallesi che arriveranno a Monigo per chiarire lo stato dell’arte della squadra veneta.

Non ci saranno diversi giocatori che negli ultimi anni hanno scritto la storia dei biancoverdi, dall’iconico Dewaldt Duvenage a Marco Lazzaroni, passando per Gianmarco Lucchesi e Giacomo Nicotera. Grande attesa, però, per i nuovi arrivi, tra i quali spiccano i due azzurri Louis Lynagh e Matt Gallagher, che porteranno la loro esperienza in Premiership per dare qualità e pericolosità alla trequarti.

“Loro sono un avversario che mette tanta pressione con la linea difensiva, quindi sarà importante giocare in modo diretto e riuscire a vincere la linea di vantaggio contro di loro” le parole di Alessandro Izekor alla vigilia del match. “Penso che il nostro atteggiamento ed il carattere dovranno essere la base della nostra prestazione: non possiamo prescindere da questi due aspetti. Poi abbiamo lavorato tanto sulle basi di gioco. Abbiamo toccato tutti gli aspetti tecnico-tattici: il drive, il breakdown e le varie piattaforme studiate durante la pre-stagione”.

FORMAZIONE BENETTON TREVISO

15 Rhyno Smith (56)

14 Louis Lynagh

13 Malakai Fekitoa (15)

12 Marco Zanon (81)

11 Onisi Ratave (27)

10 Jacob Umaga (39)

9 Andy Uren (24)

8 Toa Halafihi (77)

7 Manuel Zuliani (53)

6 Alessandro Izekor (37)

5 Eli Snyman (46)

4 Scott Scrafton (13)

3 Nahuel Tetaz (30)

2 Siua Maile (19)

1 Mirco Spagnolo (19)

A disposizione

16 Marco Manfredi, 17 Destiny Aminu (2), 18 Riccardo Genovese, 19 Riccardo Favretto (38), 20 Sebastian Negri (85), 21 Alessandro Garbisi (49), 22 Leonardo Marin (25), 23 Paolo Odogwu (7).