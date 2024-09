United Rugby Championship: il programma della seconda giornata

Torna in campo questo weekend l’United Rugby Championship e in programma c’è il secondo turno del torneo che vede al via squadre di Irlanda, Galles, Scozia, Italia e Sudafrica. E dopo una prima giornata ricca di sorprese e match equilibratissimi vediamo cosa ci aspetta.

Si parte venerdì con Leinster-Newport Dragons, match sulla carta favorevolissimo ai dubliners. Entrambe le squadre arrivano da un successo di misura, con il Leinster che si è imposto a Edimburgo, mentre i gallesi hanno vinto il derby contro gli Ospreys. Sempre venerdì, in Scozia, i Glasgow Warriors ospitano la Benetton Treviso. I veneti sono reduci dal pareggio deludente in casa contro gli Scarlets, mentre gli scozzesi hanno perso di un punto in casa dell’Ulster a Belfast. Favoriti gli scozzesi, ma i ragazzi di Bortolami sono chiamati a una reazione.

Sabato, invece, si comincia con Lions-Ulster, con i quattro club sudafricani che non hanno giocato lo scorso weekend e sono dunque all’esordio. Come detto, invece, l’Ulster ha battuto i Warriors con una meta a tempo scaduto, ma la trasferta downunder non sarà facile. Si resta in Sudafrica per il match tra i Bulls e l’Edimburgo, uno dei big match di giornata, con i sudafricani chiamati a riprendere da dove hanno (quasi) finito, cioè dalla finale persa un anno fa. Sempre sabato pomeriggio si torna in Europa, a Parma, dove le Zebre ospitano il Munster in un match difficilissimo per la franchigia federale dopo il ko all’esordio a Cardiff. Per gli irlandesi, invece, all’esordio una vittoria di misura nel derby con Connacht.

Sempre sabato interessante derby gallese tra gli Scarlets e il Cardiff, due formazioni che dovranno faticare per provare a conquistare i playoff. Si continua in Irlanda, a Galway, quando il Connacht ospiterà i sudafricani Sharks, mentre la giornata si chiude in serata quando i gallesi Ospreys ospiteranno gli Stormers.