United Rugby Championship 2024-2025: una brutta Benetton Treviso strappa un pareggio con gli Scarlets in extremis

Si è conclusa da poco la sfida tra la Benetton Treviso e i gallesi Scarlets, valevole per la prima giornata dello United Rugby Championship. A Monigo un buon primo tempo di gioco per i veneti, che però poi regalano troppo agli avversari e, così, porta a casa solo un pareggio che non soddisfa.

Avvio di match più di marca Scarlets, che nei primi minuti fanno possesso e territorio, ma difende bene Treviso che non concede spazi. Benetton che, però, fatica anche lei palla in mano e nessuna occasione reale dalle due parti del campo. E, così, servono 10 minuti prima che gli Scarlets trovino il guizzo vincente, sorpresa la difesa biancoverde e arriva fino in fondo l’ala Murray, ma il Tmo annulla per fuorigioco. Arriva subito la reazione di Treviso, che però spreca la chance a un paio di metri dalla linea di meta e nulla di fatto.

Insiste la Benetton Treviso e al 20’ conquista una punizione, ma nonostante la buona posizione sceglie la touche. Una scelta vincente, perché dopo un lungo assedio è Ratave a tuffarsi al largo e schiacciare per la meta del 5-0 al 23’. Prova a insistere la squadra di Bortolami, anche se i gallesi ora difendono con più ordine, anche se al 31’ è ancora Ratave a mettere in grande difficoltà gli Scarlets. E sul prosieguo dell’azione è Rhino Smith ad andare oltre e Treviso che allunga sul 12-0. Treviso che sembra poter gestire il vantaggio, ma proprio allo scadere una bruttissima difesa dei veneti regala a Page la prima meta degli Scarlets che così riaprono il match e si va al riposo con Treviso avanti 12-7.

Treviso che prova a riallungare subito a inizio ripresa, ma invece quando viene perso l’ovale arriva il contrattacco degli Scarlets che arrivano fino in fondo, ma il giocatore ha chiaramente toccato la linea laterale prima di schiacciare e seconda meta annullata ai gallesi. Torna a spingere, però, la Benetton e al 48’ conquista una punizione e Umaga va sulla piazzola (due volte) per il 15-7 che riporta i padroni di casa oltre il break. Un errore in touche, però, ridà subito agli Scarlets la chance di riavvicinarsi e i gallesi segnano la seconda meta con Taylor per il 15-14.

Ora fatica tanto la Benetton per riavere palla e gestire il match e, anzi, l’indisciplina veneta permette ai gallesi di andare sulla piazzola dalla distanza all’ora di gioco per cercare il sorpasso. E arrivano i tre punti del 15-17. Veneti in confusione totale e al 68’ ancora un piazzato per gli Scarlets che allungano sul 15-20. Benetton che non riesce a reagire alla rimonta gallese, anche se poco alla volta risale il campo e la china, tornando a rendersi pericolosa. Regge il muro degli Scarlets, ma con diversi falli e al 79’ è nuovamente Ratave al largo a schiacciare per il 20-20.