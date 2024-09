Triathlon, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: tre azzurri a Valencia

Prosegue la stagione della World Cup 2024 di triathlon dopo le Olimpiadi di Parigi 2024: archiviata la tappa di Karlovy Vary, in Cechia, su distanza olimpica, sabato 14 settembre andrà in scena l’appuntamento di Valencia, in Spagna, su distanza sprint.

L’Italia sarà presente soltanto nella gara maschile, che avrà inizio alle ore 19.00: saranno tre gli azzurri al via, ovvero Nicola Azzano (C.S Carabinieri) col numero 7, Euan De Nigro (C.S Carabinieri) con il 18, e Samuele Angelini (G.S Fiamme Oro) col 23.

La gara femminile, che invece non avrà italiane al via, scatterà alle ore 17.00: entrambe le prove si svolgeranno sulla distanza sprint con un unico giro di 750 metri di nuoto, 19.2 km di ciclismo, suddivisi in quattro giri da 4.8 km, e 5 km di corsa, con 2 giri da 2.5km.

CONVOCATI ITALIA WORLD CUP TRIATHLON

14 settembre – Valencia, Spagna (sprint)

Euan De Nigro

Nicola Azzano

Samuele Angelini