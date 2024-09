Triathlon, Bianca Seregni sesta davanti a Verena Steinhauser nella tappa di Coppa del Mondo a Karlovy Vary

Il circuito della World Cup 2024 di triathlon è ripartito dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 con la tappa di Karlovy Vary, in Cechia, su distanza olimpica: nella gara femminile sono arrivati per l’Italia il sesto posto di Bianca Seregni ed il settimo di Verena Steinhauser.

Nella gara ceca, che prevedeva 1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, il successo è andato alla neerlandese Maya Kingma, che ha dominato la gara con il tempo finale di 2:05:23, precedendo di oltre due minuti la padrona di casa ceca Petra Kurikova, seconda in 2:07:43.

Gradino più basso del podio per la statunitense Gina Sereno, staccata nel finale dalla ceca e dunque terza in 2:07:51, mentre la giovane magiara Márta Kropkó, classe 2003, che si era avvantaggiata nella frazione di ciclismo assieme a Kingma, perde terreno nella corsa e chiude quarta in 2:08:22, davanti alla lusitana Maria Tomé, quinta in 2:08:40.

Alle spalle della portoghese tagliano il traguardo le due azzurre in gara: Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro e DDS/7MP) si classifica sesta in 2:08:45, dopo essere uscita per prima dall’acqua al termine della frazione di nuoto, mentre termina settima Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) con il crono di 2:09:28.

Ottava posizione per la neozelandese Brea Roderick, che ha chiuso in 2:10:31, andando a precedere la padrona di casa ceca Tereza Zimovjanova, nona con il tempo di 2:10:45, infine completa la top ten l’austriaca Julia Hauser, decima con il crono di 2:11:14.