Triathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei di Vichy: cinque azzurri in Francia

Sabato 21 settembre saranno in programma a Vichy, in Francia, gli Europei 2024 di triathlon, che proseguono sulle diverse distanze dopo la manifestazione super sprint di Balikesir, in Turchia, a metà agosto: saranno cinque gli azzurri in gara per il titolo continentale.

Per la rassegna transalpina quattro dei cinque azzurri in gara saranno gli stessi visti all’opera alle Olimpiadi: l’unica variazione riguarda l’ingresso di Nicola Azzano, medaglia d’oro proprio nella prova continentale super sprint, al posto di Alessio Crociani.

Confermati gli altri quattro italiani presenti, già convocati per i Giochi di Parigi: tra gli uomini sarà in gara anche Gianluca Pozzatti, mentre per quanto concerne il comparto femminile saranno al via Verena Steinhauser, Bianca Seregni ed Alice Betto.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Nicola Azzano

Gianluca Pozzatti

Verena Steinhauser

Bianca Seregni

Alice Betto