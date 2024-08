Triathlon, Europei 2024: Nicola Azzano vince nella super sprint, Italia d’oro con la staffetta mista

Si sono tenuti nel fine settimana gli Europei 2024 di triathlon per quanto concerne la distanza super sprint e la specialità della staffetta mista, e l’Italia può certamente sorridere per i risultati ottenuti nelle gare andate in scena a Balikesir, in Turchia.

Nella finale individuale maschile, disputata su distanza super sprint, con 260 metri a nuoto, 6.9 km in bici e 1.8 km di corsa, arriva la doppietta azzurra nella categoria élite, con Nicola Azzano (C.S Carabinieri) oro ed Euan De Nigro (C.S. Carabinieri) argento, ma quest’ultimo centra anche l’oro nella classifica riservata agli under 23.

L’Italia, però, non si accontenta, e sale sul gradino più alto del podio anche nella staffetta mista, sempre nella categoria élite, grazie al quartetto formato da Euan De Nigro (C.S. Carabinieri), Sharon Spimi (G.S. Fiamme Oro), Nicola Azzano (C.S Carabinieri) e Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon).

A completare i podi dell’Italia, però, arriva anche l’argento della staffetta mista della categoria junior, con la formazione degli azzurrini composta da Riccardo Cultore (Pol. Mimmo Ferrito), Sara Crociani (T.D. Rimini), Lorenzo Pelliciardi (Raschiani Triathlon Team) e Martina McDowell (CUS Udine), secondi alle spalle della Francia.