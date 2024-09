Triathlon, Europei Vichy 2024: quattro azzurri alla ricerca del titolo continentale

Saranno quattro gli azzurri in gara a Vichy, in Francia, dove sabato 21 settembre si terranno gli Europei 2024 di triathlon, che stanno proseguendo nei diversi format di gara dopo la manifestazione con super sprint e staffetta mista di Balikesir, in Turchia, andata in scena poco più di un mese fa.

Proprio l’ottima prova di Balikesir è valsa la convocazione a Nicola Azzano (Carabinieri), medaglia d’oro nella prova continentale super sprint, che sarà in gara col numero 9. Con lui sarà al via nella prova maschile Gianluca Pozzatti (707), già protagonista alle Olimpiadi, il quale avrà il numero 12. Sono 54 gli iscritti.

Nella prova femminile, invece, saranno al via due delle tre azzurre protagoniste a Parigi 2024: convocate Alice Betto (Polizia di Stato – Fiamme Oro), in gara col numero 6, e Verena Steinhauser (Polizia di Stato – Fiamme Oro), che avrà in dote il numero 8. In questo caso sono 33 le triatlete iscritte.

Assieme ai quattro azzurri in gara, a comporre la delegazione italiana saranno il direttore sportivo Simone Biava, il direttore tecnico Julien Clonen, il coordinatore Sviluppo Italia Andrea Gabba, il tecnico Squadre Nazionali Manuel Canuto ed il fisioterapista Stefano Betti.