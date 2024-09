Triathlon, Francesca Tarantello centra l’argento nel PTVI femminile alle Paralimpiadi!

Si chiude al meglio la giornata di gare dedicata al triathlon alle Paralimpiadi di Parigi 2024: dopo l’argento di Veronica Yoko Plebani nel PTS2 femminile, l’Italia fa festa anche nel PTVI femminile grazie all’azzurra Francesca Tarantello, con la guida Silvia Visaggi, che centra il secondo posto, mentre l’altra italiana in gara, Anna Barbaro, con la guida Charlotte Bonin, si classifica decima.

La medaglia d’oro va alla spagnola Susana Rodriguez, con la guida Sara Perez Sala, che domina la gara sin dall’inizio e conferma il titolo conquistato a Tokyo 2020 vincendo in 1:04:19, ma, come accaduto in Giappone, alle sue spalle c’è un’azzurra: chiude alla piazza d’onore, infatti, l’italiana Francesca Tarantello, con la guida Silvia Visaggi, seconda con il crono di 1:06:43.

Sul gradino più basso del podio sale la tedesca Anja Renner, con la guida Maria Paulig, terza in 1:08:21, mentre termina al decimo posto Anna Barbaro, con la guida Charlotte Bonin, che a Tokyo 2020 aveva conquistato la medaglia d’argento, chiudendo invece quest’oggi con il crono di 1:12:01.