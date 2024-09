Tommy Paul verso la sfida a Sinner: “È il miglior colpitore del circuito, dovrò inventarmi qualcosa”

Nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, in chiusura della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium, andrà in scena il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul valevole come ottavo di finale degli US Open 2024. Il padrone di casa statunitense parte ovviamente sfavorito contro il numero 1 al mondo, dopo aver battuto in rimonta il canadese Gabriel Diallo per 3-1 con una prestazione abbastanza opaca.

“Il match con Diallo è stato strano, per noi in campo e presumo anche per chi guardava. Molti alti e bassi, e nessuno di noi si sentiva davvero sicuro e comodo nello scambio. Abbiamo risposto bene ma potevamo certamente servire meglio. Ad ogni modo sono contento di averla portata a casa. Dovrò cercare di allenarmi bene nel giorno di riposo e migliorare il mio gioco di gambe“, aveva dichiarato Paul dopo la partita in conferenza stampa.

Il 27enne americano si era poi proiettato verso il prossimo incontro con l’azzurro: “Il tabellone dalla parte opposta si è aperto, con le uscite di Alcaraz e Djokovic. Ma la mia metà proprio no. Gioco contro il numero 1 e sarà durissima, ma sono eccitato all’idea, con la grande chance di giocare sull’Arthur Ashe”, le parole di Paul in vista dell’ottavo di finale.

“Quando abbiamo giocato contro l’ultima volta a Toronto ha giocato talmente bene da togliermi la racchetta dalle mani. Proverò a metterlo in difficoltà in qualche modo, ma non sarà semplice. Jannik è il miglior colpitore del circuito, se ti metti a fare match da fondo con lui non ne esci. Dovrò cercare di inventarmi qualcosa di diverso“, ha aggiunto.