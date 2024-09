Sinner-Paul, US Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Il quarto turno degli US Open 2024 di tennis, domani, lunedì 2 settembre, vedrà protagonista l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che sarà opposto alla testa di serie numero 14, lo statunitense Tommy Paul.

Il match sarà il quarto ed ultimo in programma a partire dalle ore 18.00 italiane e si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium, col terzo match che inizierà non prima dell’1.00 di notte: si tratta del quarto incrocio tra i due e nei tre precedenti Sinner è in vantaggio per 2-1.

La diretta tv di Sinner-Paul, match degli US Open 2024, sarà affidata a Sky Sport Uno e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO US OPEN 2024

Lunedì 2 settembre – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 18.00 italiane

Diana Shnaider (Russia, 18) – Jessica Pegula (Stati Uniti, 6)

A seguire

Nuno Borges (Portogallo) – Daniil Medvedev (Russia, 5)

Non prima dell’1.00 italiana

Iga Swiatek (Polonia, 1) – Liudmila Samsonova (Russia, 16)

Dalle ore 18.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Tommy Paul (Stati Uniti, 14) – Diretta tv su Sky Sport Uno e SuperTennis HD

