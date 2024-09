Tennistavolo, assegnati gli ultimi titoli nelle Paralimpiadi di Parigi

Ultimi titoli assegnati quest’oggi nel torneo paralimpico di tennistavolo a Parigi. Tanti match si sono tenuti, volti a definire i podi delle singole categorie. Nella classe 8 l’ucraino Viktor Didukh l’ha spuntata in cinque parziali (3-2) contro il cinese Zhao Shuai per 11-7 4-11 11-8 9-11 11-8. A completare la top-3 il thailandese Wangphonphathanasiri e all’ucraino Nikolenko.

Nella classe 8 femminile, il successo è andato alla cinese Huang Wenjuan per 3-0 (11-4, 12-10, 11-6) contro la norvegese Aida Dahlen Husic. Il bronzo è stato conquistato dalla tedesca Wolf e dalla cilena Perez. Nella classe 9 maschile è arrivata la netta affermazione del belga Laurens Devos contro il francese Lucas Didier per 11-9, 11-7, 11-7. I bronzi sono stati griffati dallo spagnolo Cepas e dall’australiano Ma.

Nella classe 4 femminile, la tedesca Sandra Mikolaschek si è dimostrata la migliore e ha prevalso contro la serba Borislava Peric-Rankovic per 11-5 11-3 6-11 11-8. Il terzo gradino del podio è stato occupato dalle cinesi Gu e Zhou. La classe 6 femminile ha visto l’affermazione dell’irachena Al-Dayyeni contro l’ucraina Maryna Lytovchenko per 8-11 11-4 12-10 11-8. Bronzo per Alieva e la rumena Ciripan.

Nella classe 9 femminile la polacca Karolina Pek l’ha spuntata 3-2 contro la cinese Xiong (11-7 2-11 4-11 13-11 11-8). Nella top-3 l’australiana Lei e l’ungherese Szvitacs. In conclusione, nella classe 4 maschile il coreano Kim ha imposto la propria legge contro il thailandese Chaiwut (3-2), sullo score di 6-11 11-9 11-7 9-11 11-5. Il bronzo è stato conquistato dal nigeriano Ogunkunle e dall’altro coreano Kim Jung Gil.