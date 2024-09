Tennis, Zverev ha la polmonite: “Devo pensare alla mia salute, punto a tornare in campo il prima possibile”

Dopo essere sceso in campo a Berlino per la Laver Cup, Alexander Zverev ha annunciato a sorpresa la sua rinuncia all’ATP 500 di Pechino. Una decisione improvvisa quella del tedesco, numero due del mondo e sicuramente grande rivale di Jannik Sinner nella corsa a chiudere l’anno in vetta al ranking ATP. Se all’inizio non si conoscevano i motivi del forfait, è stato poi lo stesso Zverev a spiegare di aver contratto la polmonite e dunque di non poter scendere in campo.

Queste le prime parole del nativo di Amburgo: “Purtroppo mi è stata diagnosticata una polmonite, il che spiega i miei problemi fisici degli ultimi mesi. Devo pensare alla mia salute, punto a tornare in campo il prima possibile”.

Continua il tennista tedesco: “Due settimane fa ad Amburgo mi sono reso conto che qualcosa non andava, mi sono stancato molto e velocemente. Anche l’allenamento a Parigi non è stato molto intenso. I tifosi cinesi mi mancheranno, spero di poter giocare davanti a loro presto”.

Zverev parla che già due settimane fa si era reso conto di non stare bene e di avere qualcosa, ma comunque il tedesco ha partecipato alla Laver Cup, scendendo in campo in ognuna delle tre giornate. Dopo questa competizione è arrivata la rinuncia a Pechino e con molta probabilità il numero due del mondo salterà anche il Masters 1000 di Shanghai.

A questo punto il tennista tedesco potrebbe prendersi alcune settimane di riposo per recuperare dalla polmonite. Zverev potrebbe tornare in campo nuovamente con i tornei in Europa, considerando il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le ATP Finals di Torino e anche le finali di Coppa Davis a Malaga con la sua Germania.