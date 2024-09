Tennis, Navratilova si sbilancia e indica quanti Slam vincerà Sinner

L’era dei Big Three sembra ormai al tramonto. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno dominato il tennis mondiale per un ventennio, ma adesso i due padroni del circuito ATP sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro e lo spagnolo si sono spartiti equamente i quattro Slam stagionali nel 2024, ponendo le basi per una rivalità stellare che potrebbe caratterizzare il futuro a medio-lungo termine dei tornei Major.

Ad oggi Sinner vanta 2 titoli in questa tipologia di eventi (Melbourne e New York 2024), mentre Alcaraz ne ha conquistati ben 4 (US Open 2022, Wimbledon 2023-2024, Roland Garros 2024). La carta d’identità è dalla loro parte, infatti Jannik ha 23 anni (ma ha cominciato più tardi a giocare rispetto al rivale iberico) e Carlos addirittura 21.

“Credo che Sinner arriverà in doppia cifra, e lo stesso vale per Alcaraz. L’unica cosa che può fermarli sono gli infortuni, altrimenti dovrebbero superare i dieci“, il pronostico della leggenda Martina Navratilova in un intervento ai microfoni di Sky Sports UK dopo il trionfo dell’italiano numero 1 ATP agli US Open. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’ex tennista britannico Tim Henman: “Sinner e Alcaraz vinceranno tanti Slam, andranno in doppia cifra: bisogna vedere chi potrà sfidarli. Magari Shelton, Tiafoe o Fritz tra gli americani. Forse Rune o Draper, chissà“.