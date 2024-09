Tennis, Casper Ruud: “Con Sinner e Alcaraz c’è stato il cambio della guardia. Djokovic è il migliore di tutti i tempi”

Il 2024 è stato il primo anno in cui nessuno dei Big Three (Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal) è riuscito a vincere uno Slam. A dividersi i due Major sono stati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con l’italiano che ha vinto l’Australian Open e lo US Open e con lo spagnolo che si è imposto al Roland Garros e Wimbledon. Sull’argomento si è espresso anche Casper Ruud, che, in un’intervista ad Eurosport, che ha parlato proprio di questa stagione particolare.

Il norvegese torna proprio sull’incredibile statistica tenuta da Djokovic, Nadal e Federer: “Questo dice qualcosa su quanto siano stati estremamente dominanti loro tre, ma ora siamo nel momento del cambio della guardia”

Sulle vittorie di Alcaraz e Sinner: “Quest’anno abbiamo due giovani giocatori che hanno vinto i quattro Slam. È divertente vedere con i tuoi occhi che ciò è possibile. Loro due si sono distinti di più, hanno un livello altissimo, un gioco aggressivo e un ottimo tennis”

Ruud ha parlato della generazione precedente e di cosa è mancato: “È chiaro, non possiamo semplicemente aspettarci che le cose ci vengano servite, ma questi tre hanno fatto un lavoro straordinario. Siamo stati in 21 finali e ne abbiamo vinte solo due. Loro sono stati straordinari, ma la colpa è solo nostra. Si è parlato molto di Zverev, Tsitsipas e Medvedev quando sono emersi, si diceva che sarebbero stati protagonisti di un cambio e che avrebbero eliminato i grandi, ma non ci sono riusciti”.

Il norvegese si è poi espresso su chi è il migliore di sempre: “Djokovic è un osso duro e merita sicuramente di essere considerato il migliore di tutti i tempi. Non c’è dubbio su tutto quello che ha vinto. Djokovic ha vinto tutti i titoli possibili. È stato fantastico vederlo vincere l’oro olimpico questa stagione”.