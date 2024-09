Tabellone WTA Seul 2024: Kasatkina prima testa di serie dopo i forfait delle big di grido

Si è tenuto il sorteggio del tabellone principale del WTA 500 di Seul, in Corea del Sud. La capitale del Paese, però, ha visto arrivare le rinunce di un numero importante di giocatrici di spicco, tra cui Iga Swiatek, la numero 1 del mondo. Finisce così per esserci un 500 senza top ten, il che dovrebbe far riflettere il circuito femminile circa l’opportunità di mantenere un numero esagerato di tornei obbligatori, con tutte le conseguenze del caso.

Ad ogni modo, la numero 1 del seeding è comunque una giocatrice che sa eccome il fatto suo: Daria Kasatkina punta a un buon risultato, ma l’ostacolo forse più grande verso la semifinale ce l’ha al secondo turno (che poi è per lei quello d’esordio), e porta il nome di Sloane Stephens. Sempre dal suo lato ben più che possibile il confronto nei quarti tra l’altra russa Diana Shnaider e l’ucraina Marta Kostyuk, con tutti gli annessi e connessi.

Parte bassa che, invece, sembrerebbe andare a deciso vantaggio di Beatriz Haddad Maia. Vero è che la brasiliana si trova nomi abbastanza altisonanti o in forma, ma una sua versione di buon livello dovrebbe bastare per agguantare la semifinale. Meno facile il discorso per Liudmila Samsonova, che si ritrova dalle proprie parti sia Kudermetova che Putintseva, mai facili da sfidare.

Non ci sono italiane neppure nel tabellone di qualificazione in questo che non è mai stato un evento fortunato né troppo frequentato dalle nostre giocatrici. Il massimo lo raggiunse Francesca Schiavone con la semifinale nel 2013. tra le vincitrici con Slam in mano Maria Sharapova nel 2004, Venus Williams nel 2007, Caroline Wozniacki nel 2012 e Jelena Ostapenko nel 2017.

TABELLONE WTA 500 SEUL 2024

Kasatkina [1]-Bye

Stephens (USA)-Baptiste (USA)

Stearns (USA)-Raducanu (GBR)

Qualificata-Yuan (CHN) [8]

Shnaider [4]-Bye

Back (KOR) [WC]-Qualificata

Qualificata-Qualificata

Rus (NED)-Kostyuk (UKR) [5]

Alexandrova [7]-Qualificata

Frech (POL)-Qualificata

Tomljanovic (AUS) [PR]-Jang (KOR) [WC]

Bye-Haddad Maia (BRA) [3]

Putintseva (KAZ) [6]-Anisimova (USA)

Maria (GER)-Tomova (BUL)

Kudermetova-Zhang (CHN) [PR]

Bye-Samsonova [2]