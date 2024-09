Tabellone WTA Guadalajara 2024: Martina Trevisan ritrova Dolehide, è rivincita del 2023

Torna in scena una delle creazioni più recenti del circuito WTA, il 500 di Guadalajara. Un torneo, questo, che è stato anche 1000 prima di trovare quella che è l’attuale collocazione di 500 di alto livello, benché qui si sia pur sempre nella settimana successiva agli US Open.

Unica italiana al via attualmente in tabellone principale è Martina Trevisan, che proprio qui lo scorso anno ebbe un’enorme occasione di andare avanti in un tabellone 1000, più ancora dei quarti di finale. Mancò però di un nulla l’occasione proprio contro l’avversaria che ritroverà, l’americana Caroline Dolehide, che poi arrivò fino alla finale in uno dei percorsi più a sorpresa della storia recente. 2-0 i precedenti a favore dell’USA, entrambi giocati in Messico (l’altro è di Acapulco nel 2020).

Dopo gli US Open, sono in parecchie a cercare nuovi stimoli e soprattutto nuove rivincite. La numero 1 del seeding è la lettone Jelena Ostapenko, che dovrà districarsi attraverso un tabellone che nasconde insidie. Fermo restando, naturalmente, che resta da capire quale sarà il suo stato di forma dopo aver vinto gli US Open in doppio con Liudmila Kichenok (che ha rinviato il matrimonio proprio a causa dell’avanzare del percorso).

Molto interessante la parte bassa, con una potenziale semifinale tra Danielle Collins e Victoria Azarenka che non sarebbe certo da disdegnare. Anche per le implicazioni: l’americana è verso il ritiro, ma ancora in cerca delle Finals, mentre per la bielorussa c’è sempre un tentativo di ritornare a poter battere un ultimo grande colpo.

TABELLONE WTA 500 GUADALAJARA 2024

Ostapenko (LAT) [1]-Bye

Stakusic (CAN) [WC]-Schmiedlova (SVK)

Maria (GER)-Krueger (USA)

Bektas (USA)-Frech (POL) [5]

Garcia (FRA) [4]-Bye

Qualificata-Qualificata

Sanchez (MEX) [WC]-Qualificata

Qualificata-Bouzkova (CZE) [6]

Kudermetova [7]-Qualificata

Osorio (COL)-Baptiste (USA)

Qualificata-Rakhimova

Bye-Azarenka [3]

Dolehide (USA) [8]-Trevisan (ITA)

Kalinina (UKR)-Zarazua (MEX) [WC]

Stephens (USA)-Qualificata

Bye-Collins (USA) [2]