Svelato il tabellone del 6 Kings Slam: Sinner aprirà l’esibizione contro un avversario ‘abituale’

Dal 16 al 19 ottobre un’esibizione coi fiocchi andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita. Si parla del “6 Kings Slam“. Una competizione che vedrà al via Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune e Rafael Nadal. Un parterre de rois attirato indubbiamente dal montepremi impressionante.

Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Slam. Sono cifre decisamente da capogiro che stanno stravolgendo l’universo tennistico e danno da pensare sulla valenza di questa esibizione.

Va precisato che il torneo si svolgerà in contemporanea con altri nel circuito ATP e la normativa vigente impedisce ai professionisti di giocare in queste manifestazioni per più di tre giorni consecutivi se sono in corso tornei ufficiali. Gli organizzatori hanno trovato la soluzione al problema con il seguente schedule: due giorni di partite seguiti da uno di riposo e un altro in cui il tutto andrà in archivio con le Finali del 3°/4° posto e del 1°/2° posto.

Sinner entrerà in gioco il 16 ottobre, dunque, a partire dai quarti di finale e farà il suo debutto contro un avversario che definire abituale è poco, ovvero il russo Daniil Medvedev. In caso di vittoria, il n.1 del mondo affronterà Djokovic (17 ottobre), già in semifinale con Nadal, mentre chi la spunterà tra Alcaraz e Rune affronterà Rafa. Dopo il giorno di riposo, come detto, sabato 19 ottobre si disputeranno le Finali citate a far calar il sipario sulla competizione.

TABELLONE 6 KING SLAMS

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 16 ottobre

Medvedev vs Sinner (Ita)

Rune (Den) vs Alcaraz (Esp)

SEMIFINALI

Giovedì 17 ottobre

Djokovic (Srb) vs Medvedev o Sinner

Nadal (Esp) vs Rune (Den) o Alcaraz (Esp)

FINALI

Finale 3° e 4° posto (Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2)

Finalissima (Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2)