Superbike, Toprak sì o Toprak no? Grande chance ad Aragon per Bulega e Petrucci

Ci avviciniamo alla parte finale del Mondiale 2024 di Superbike: il Gran Premio di Aragon sarà il terzultimo di questa stagione e fondamentale per le sorti della classifica. Sembrava tutto facile per Toprak Razgatlioglu, poi l’infortunio alla schiena a Magny-Cours che non gli ha permesso di correre né in Francia, né la settimana scorsa a Cremona.

Adesso il turco della BMW è appeso a un filo per una possibile partecipazione nel deserto spagnolo: in questo momento è ad Aragon ed è stato dichiarato in un primo momento “fit”, quindi in grado di gareggiare, ma con riserve, visto che sarà valutato dopo le FP1.

La presenza o meno in gara di Toprak Razgatlioglu si intreccia con il destino di Nicolò Bulega. L’italiano della Ducati è tornato prepotentemente in lotta per la conquista di questo Mondiale, approfittando nella maniera migliore dell’assenza del turco. Adesso i punti di distanza sono appena tredici e, in caso anche fosse in cattiva condizione Toprak, l’emiliano potrebbe addirittura pensare di concludere questo weekend al comando.

Ne può approfittare Danilo Petrucci, sempre più competitivo e dominatore a Cremona, con la tripletta favolosa vincendo gara-1, gara-2 e Superpole Race. Dopo aver centrato le prime vittorie, ecco che in Spagna ne potrebbero arrivare altre, ma attenzione al padrone di casa che monta in sella sempre a Ducati, ossia Alvaro Bautista.