Superbike, Toprak Razgatlioglu in dubbio per il round di Cremona. Prudenza dopo la caduta

Lo scorso fine settimana di Superbike è stato caratterizzato dalla caduta a Magny-Cours del leader del Mondiale Toprak Razgatlioglu. Il turco durante le prove libere è caduto nel rettilineo che porta a curva 15 perdendo il controllo della sua moto, venendo disarcionato e ha proseguito la sua corsa scivolando sul terreno. Purtroppo, però, è andato a impattare ad alta velocità nello spigolo di un muro di protezione.

Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi, ma il pilota BMW ha dovuto saltare il weekend francese, mentre sembrerebbe pronto per correre nel round di Cremona. Ad aggiornare la situazione ci ha pensato il responsabile BMW Motorrad Motorsport Sven Blush: “Abbiamo ricevuto buone notizie dalla Francia. Anche se Toprak ha ancora bisogno di tempo e riposo per recuperare completamente, vorremmo ringraziare tutti coloro che a Magny-Cours e all’ospedale di Moulins si sono presi cura di Toprak”.

“Faremo tutto il possibile per sostenere i suoi progressi positivi. Tuttavia, non affretteremo i tempi, perché la salute di Toprak è la nostra priorità assoluta. Tornerà a correre quando sarà possibile, senza rischi per la salute”.

Razgatlioglu si sta recando verso Cremona per la prossima tappa del Mondiale Superbike, ma non c’è ancora la decisione definitiva se potrà correre o meno. Probabilmente un responso arriverà all’ultimo istante.