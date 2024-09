Superbike oggi, GP Francia 2024: orari Superpole Race e gara-2, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 8 settembre, si chiuderà il week end di Magny-Cours, tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito francese i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Da capire quali saranno le condizioni meteorologiche. La pioggia caduta ieri è andato a stravolgere non poco gli equilibri e Michael van der Mark è stato bravissimo sulla BMW a portarsi a casa il successo, in una prima manche che ha visto giungere al traguardo appena dodici piloti. Pesa chiaramente l’assenza del leader del campionato, Toprak Razgatlioglu, vittima di una caduta nel corso delle prove libere.

Andrà a caccia di un riscatto Nicolò Bulega, ieri uscito di scena nel corso di gara-1 e non in grado di sfruttare la defezione di Toprak. Oggi una nuova chance. Dovrà prodursi in una grande rimonta come quella fatta ieri Alvaro Bautista con l’altra Ducati, mentre vorranno essere protagonisti Danilo Petrucci, ieri sul podio, e Andrea Iannone.

Il round domenicale di Superbike a Magny-Cours (Francia) sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Arena (204) e su Sky Sport Uno (201) solo per gara-2; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita la Superpole Race e gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e di gara-1.

