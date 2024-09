Superbike, Gerloff sale in cattedra nella FP2 di Aragon. Bene Bulega, lontano Razgatlioglu

Garret Gerloff sale in cattedra in occasione della seconda sessione di prove libere del GP di Aragon, tappa numero dieci del Mondiale 2024 di Superbike. Il pilota ha infatti segnato il miglior tempo, avendo la meglio in un turno contrassegnato dalla buona prova di Nicolò Bulega e dalla performance più contratta di Razgatlioglu, fuori dalla top five.

Ma andiamo con ordine. Lo statunitense in sella alla Bonovo Action BMW ha fermato il crono a 1:40.107, precedendo proprio l’Aruba.it Racing Ducati di Bulega, abile a raccogliere un gap di +0.136 precedendo il compagno di squadra Alvaro Bautista, terzo con +0.245.

Molto bene anche Danilo Petrucci (Barni Park Racing Team), il quale si è accomodato in quarta posizione con +0.251 piazzandosi davanti ad Andrea Iannone (Team Go Eleven), quinto con +0.525. Nona piazza invece per Toprak Razgatlioglu (Rokit BMW Motorrad World SBK Team). L’attuale leader del Mondiale ha accusato un ritardo di +0.612, concentrandosi più che altro sul ritmo gara.

Segnali tutto sommato positivi in chiave Italia inoltre da Michel Rinaldi (Team Motocorsa Racing), dodicesimo a +0.721, Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha), quindicesimo a +1.006 e Axel Bassani (Kawasaki Racing Team World SBK), sedicesimo a+1.273.