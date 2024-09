Sport in tv oggi (mercoledì 18 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 18 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla Louis Vuitton Cup: Luna Rossa torna nelle acque di Barcellona per fronteggiare America’s Cup e cercare di chiudere la semifinale in proprio favore. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con il Giro del Lussemburgo e il Giro di Vallonia, a Novara proseguono i Mondiali di hockey pista.

Il tennis sarà in scena in Cina con Sonego, Darderi e Nardi in campo. In serata ampio spazio alla Champions League di calcio con gli impegni di Inter e Bologna, rispettivamente contro Manchester City e Shakhtar Donetsk. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 18 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 18 settembre

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Victor China Open (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 TENNIS – WTA 500 Seoul, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei femminili della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

06.00 TENNIS – WTA 250 Hua Hin, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei femminili della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

06.00 TENNIS – ATP 250 Hangzhou, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW). Nardi-Marozsan (secondo match dalle ore 06.00 e non prima delle ore 08.00), Darderi-Kukushkin (terzo match dalle ore 06.00)

07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW). Sonego-Daniel (secondo match dalle ore 07.00)

10.30 VELA – America’s Cup giovanile, regate di flotta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di America’s Cup)

11.00 SNOOKER – English Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.10 CICLISMO FEMMINILE – Grand Prix di Vallonia (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 CICLISMO – Giro di Vallonia (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.45; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.45)

13.05 CICLISMO – Giro del Lussemburgo, prima tappa: Lussemburgo-Lussemburgo (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

14.00 VELA – Louis Vuitton Cup, semifinali: Luna Rossa-American Magic, INEOS Britannia-Alinghi (diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, canale YouTube di America’s Cup)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Servette (diretta streaming su DAZN e canale YouTube della Roma)

14.30 CALCIO A 5 (Mondiali) – Due partite: Angola-Ucraina, Libia-Kazakstan (diretta streaming su Fifa+)

17.00 CALCIO A 5 (Mondiali) – Due partite: Argentina-Afghanistan, Spagna-Nuova Zelanda (diretta streaming su Fifa+)

18.45 CALCIO (Champions League) – Bologna-Shakhtar Donetsk (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Sparta Praga-Salisburgo (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Getafe (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Juventus-PSG (diretta streaming su DAZN e canale YouTube della Juventus)

19.00 HOCKEY PISTA FEMMINILE (Mondiali) – Italia-Spagna (diretta streaming su World Skate Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup, qualificazione) – Giannina-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Fiorentina-Wolfsburg (diretta streaming su DAZN e canale YouTube della Fiorentina)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (WEVZA Cup) – Roma-TFOC (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie C) – Torres-Milan Futuro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Celtic Glasgow-Slovan Bratislava (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Brugge-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Manchester City-Inter (diretta streaming su Amazon Prime)

21.00 CALCIO (Champions League) – PSG-Girona (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 HOCKEY PISTA (Mondiali) – Italia-Spagna (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.40; diretta streaming su Rai Play Sport 1)