LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa deve chiuderla, adesso American Magic ci crede

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di regate per le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Dopo un giorno di riposo (utilizzato dagli equipaggi per allenarsi) si torna in acqua per i match race che potrebbero definire le due finaliste della Challenger Selection Series.

Si riparte da una situazione di 4-1 per Luna Rossa Prada Pirelli contro American Magic e per Ineos Britannia contro Alinghi Red Bull Racing. Italia e Gran Bretagna, dopo aver fallito lunedì il primo match point, si trovano sempre ad una sola vittoria dalla finale di Louis Vuitton Cup e vogliono dunque chiudere i conti oggi per evitare di spendere ulteriori preziose energie psico-fisiche nel prosieguo della settimana.

Le previsioni indicano per il pomeriggio un vento leggero di 5-8 nodi con raffiche fino a 12 nodi ma soprattutto un’onda di quasi 1 metro, dopo la forte perturbazione di ieri sera e stanotte a Barcellona. Si profilano quindi all’orizzonte condizioni delicate per gli AC75, che faranno fatica a decollare sui foil se non dovesse aumentare l’intensità del vento sul campo di regata.

Si parte (meteo permettendo) come di consueto dalle ore 14.00 con gara-6 di Ineos Britannia-Alinghi, mentre a seguire andrà in scena il sesto capitolo della serie tra Luna Rossa e American Magic. In programma successivamente, se necessarie, anche le gare-7. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!