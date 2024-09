Sport in tv oggi (lunedì 16 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 16 settembre, ci attende una giornata di sport abbastanza interessante per i colori azzurri dal primo pomeriggio in poi. Occhi puntati a Barcellona su Luna Rossa, che può chiudere i conti già oggi nella semifinale di Louis Vuitton Cup contro American Magic dopo aver chiuso il weekend sul 4-0 nella serie proprio come Ineos Britannia contro gli svizzeri di Alinghi.

In questa fase della competizione si gareggia al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque), di conseguenza Luna Rossa e Ineos hanno a disposizione il primo match point per raggiungere la finale della Challenger Selection Series per la 37ma America’s Cup. In serata ci sarà poi il debutto dell’Italia ai Mondiali casalinghi di hockey su pista con la squadra maschile e con quella femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 16 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 16 settembre

5.00 Tennis, WTA Seul: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

6.00 Tennis, WTA Hua Hin: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.00 Vela, Louis Vuitton Cup: semifinali (gara-5 e gara-6 Luna Rossa-American Magic, Ineos Britannia-Alinghi) – Diretta tv su Italia 1 (solo Luna Rossa-American Magic), Canale 20, Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup, live streaming su Mediaset Infinity, canale Youtube di America’s Cup, Sky Go e NOW

15.00 Scacchi, Olimpiadi degli Scacchi: sesto round – Diretta streaming sul canale Youtube di chess24

18.30 Calcio, Serie A: Parma-Udinese – Diretta streaming su DAZN

19.00 Hockey pista femminile, Mondiali: Italia-Inghilterra – Diretta streaming su FisrTv

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Verona – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

21.00 Hockey pista, Mondiali: Italia-Cile – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e FisrTv

21.00 Calcio, Liga: Rayo Vallecano-Osasuna – Diretta streaming su DAZN