LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa vuole chiudere i conti contro American Magic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di regate per le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Tutto pronto a Barcellona per un pomeriggio che potrebbe già definire le finaliste della Challenger Selection Series.

Il weekend è andato in archivio infatti con un netto vantaggio di 4-0 da parte di Luna Rossa contro American Magic e di Ineos Britannia contro Alinghi Red Bull Racing. Considerando che queste semifinali si sviluppano al meglio delle nove sfide (passa il turno chi ne vince cinque), Italia e Gran Bretagna possono chiudere i conti oggi in attesa della resa dei conti definitiva a partire dal 26 settembre.

In entrambi i casi basta una sola vittoria nella giornata odierna a Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia per aggiudicarsi la rispettiva serie e volare in finale. Si preannuncia una mera formalità per Ben Ainslie e compagni, mentre gli uomini di Max Sirena dovranno tenere alta l’asticella per spegnere il disperato tentativo di rimonta degli statunitensi.

Si comincia a partire dalle ore 14.00 con gara-5 di Luna Rossa-American Magic, primo match point a disposizione del sodalizio italiano per raggiungere la finale di Louis Vuitton Cup. Obiettivo alla portata anche di Ineos Britannia, che se la vedrà successivamente con Alinghi nel quinto capitolo di una serie senza storia. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!