Sorteggio duro per Sinner a Shanghai: il déjà vu Shelton, anche Medvedev e Alcaraz dalla sua parte

Un sorteggio poco amico per Jannik Sinner a Shanghai, sede del prossimo Masters1000 in programma sul cemento cinese dal 2 al 13 ottobre. L’avventura asiatica si concluderà qui e Sinner ha come obiettivo quello di fare meglio dell’anno scorso, quando si fermò agli ottavi di finale sconfitto dallo statunitense Ben Shelton. Il destino, ironia della sorte, ha ricreato il medesimo scenario perché lo statunitense potrebbe entrare nuovamente in rotta di collisione con il pusterese sempre negli ottavi.

Andiamo con ordine. Jannik, in qualità di testa di serie n.1, godrà del bye e quindi farà il proprio esordio nel secondo turno. Il suo avversario sarà il giapponese Taro Daniel, che ha affrontato con successo in una sola circostanza. Il riferimento è agli Australian Open del 2022, partita famosa per lo screzio in pubblico tra Sinner e Riccardo Piatti (allenatore dell’altoatesino di quel periodo).

Nell’eventuale terzo turno i rivali potenziali saranno l’argentino Tomás Martín Etcheverry e lo spagnolo Pablo Carreño e Sinner dovrà prestare particolare attenzione a quest’ultimo, che dopo aver sofferto non poco di problemi fisici, si sta riprendendo e può essere insidioso. Negli ottavi di finale, come detto, l’incrocio con Shelton potrebbe ripresentarsi e l’azzurro cercherà di dare continuità a quanto accaduto negli scontri diretti dal momento che dopo quel ko del 2023 sono arrivate tre vittorie.

Nei quarti di finale altra sfida potenziale dal sapor di “già visto e sentito” contro il russo Daniil Medvedev. Un incrocio da identificare come un grande classico, se si considera che i due hanno giocato l’uno contro l’altro in tredici occasioni, con il moscovita avanti 7-6 nei precedenti, ma con il n.1 del mondo che ha vinto sei delle ultime sette partite. E poi, nel penultimo atto, il match contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un incrocio di stili nel vero senso del termine che tante volte ha regalato spettacolo. L’iberico è avanti 5-4 nello storico a livello ATP, avendo vinto le ultime due sfide, ovvero a Indian Wells e al Roland Garros quest’anno. Vedremo se ci sarà un’altra occasione.

In Finale, i nomi sono quelli di Alexander Zverev e di Novak Djokovic, ma ci sono delle riserve. Il tedesco ha rivelato giorni fa di essere stato condizionato da una polmonite e quindi la sua forma non potrà essere la migliore. Il serbo sarà da capire quante motivazioni avrà in questo 1000, dal momento che nelle sue ultime esternazioni ha dichiarato apertamente che le sue priorità siano gli Slam e gli impegni con la sua nazionale.

TABELLONE ATP SHANGHAI 2024 JANNIK SINNER

Primo turno: Bye

Secondo turno: Taro Daniel

Terzo turno: Tomás Martín Etcheverry/Pablo Carreño

Ottavi di finale: Ben Shelton/Arthur Fils

Quarti di finale: Daniil Medvedev

Semifinale: Carlos Alcaraz/Casper Ruud

Finale: Alexander Zverev/Novak Djokovic