Sorteggiato il tabellone dell’ATP di Tokyo 2024: non è andata bene a Berrettini e Arnaldi

In attesa della conclusione delle qualificazioni, è già stato sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Tokyo 2024, che si svolgerà dal 25 settembre al 1° ottobre sui campi in cemento dell’Ariake Colosseum. Al momento sono tre i giocatori italiani certi di prendere parte al main draw, ma possono ancora aggiungersi alla pattuglia azzurra anche Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Il lombardo ed il pesarese hanno superato infatti il primo turno del tabellone cadetto e si trovano ad una sola vittoria dalla qualificazione al prestigioso torneo nipponico. Sorteggio non fortunato purtroppo per i nostri portacolori già ammessi al main draw, che dovranno inventarsi qualcosa di speciale per raggiungere almeno i quarti di finale

Matteo Berrettini ha pescato un qualificato (non è escluso dunque un possibile derby) al primo turno con all’orizzonte un probabile ottavo da brividi con il n.1 del seeding e fresco finalista Slam Taylor Fritz, mentre Luciano Darderi se la vedrà al debutto con l’argentino Mariano Navone ed eventualmente agli ottavi con uno tra Opelka e Shelton. Esordio di fuoco infine per Matteo Arnaldi contro l’americano Tommy Paul, testa di serie numero 5.

TABELLONE ATP TOKYO 2024

(1) Fritz vs Fils

Berrettini vs (Q)

Darderi vs Navone

Opelka vs (8) Shelton

(3) Ruud vs Thompson

Cilic vs (WC) Nishikori

Auger-Aliassime vs (WC) Nishioka

Tabilo vs (6) Rune

(5) Paul vs Arnaldi

Popyrin vs Machac

Etcheverry vs (Q)

(Q) vs (4) Tsitsipas

(7) Tiafoe vs (SE) Nakashima

(WC) Mochizuki vs Humbert

Draper vs (Q)

Giron vs (2) Hurkacz