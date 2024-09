Sinner resterà primo nella Race a fine US Open. La sconfitta di Zverev avvicina il n.1 a fine anno

Jannik Sinner può sorridere. Gli US Open 2024 stanno entrando nella loro fase decisiva e l’altoatesino si augura di poter arrivare in fondo. Oggi dovrà affrontare un avversario molto forte come il russo Daniil Medvedev e si tratterà di un banco di prova probante per il pusterese, reduce da un periodo sì di grandi risultati, ma complesso per la vicenda “doping” che lo ha riguardato.

Tuttavia, i riscontri ottenuti finora hanno permesso a Sinner di occupare una posizione assai privilegiata non solo nel ranking ATP, ma anche nella Race, ovvero la graduatoria di rendimento della stagione in corso. Jannik, infatti, svetta anche in quest’ultima graduatoria e può vantare un margine di vantaggio che va oltre i 1000 punti nei confronti del più immediato inseguitore, il tedesco Alexander Zverev.

Una situazione che potrebbe permettergli di concludere in vetta al termine del 2024, a coronamento di un grande percorso. Certo, l’azzurro si augura di aggiornare grazie a successi di tornei importanti che hanno un peso specifico importante, che va anche al di là dei punti raccolti. Resta il fatto che le 52 vittorie in 57 partite disputate finora siano davvero tante.

RACE TO TURIN 2024

1 Jannik Sinner ITA 7400

2 Alexander Zverev GER 6115

3 Carlos Alcaraz ESP 6010

4 Daniil Medvedev RUS

5 Casper Ruud NOR 3785

6 Andrey Rublev RUS 3480

7 Taylor Fritz USA 3390

8 Alex de Minaur AUS 3305