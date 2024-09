Sinner difende 500 punti a Pechino. Ma c’è l’ipotesi che possa guadagnare su Alcaraz…

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo dopo la vittoria agli US Open 2024 di tennis nella mattinata italiana di giovedì 26 settembre, nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino, torneo vinto nel 2023: l’azzurro scarterà dunque 500 punti nel prossimo aggiornamento del ranking mondiale.

Tra i tennisti alle sue spalle sarà assente il tedesco Alexander Zverev, che perderà i 180 punti delle semifinali dello scorso anno, ma recupererà i 10 di Shanghai 2023, mentre sarà presente lo spagnolo Carlos Alcaraz, che a sua volta si era spinto sino al penultimo atto lo scorso anno.

Sarà assente, come del resto già accaduto nel 2023, il serbo Novak Djokovic, mentre sarà al via anche nel 2024 il finalista perdente dello scorso anno, ovvero il russo Daniil Medvedev. Se da una parte Sinner è saldo in vetta alla classifica, dall’altra sia Alcaraz che Medvedev potranno guadagnare una posizione in Cina.

Jannik Sinner potrà anche ampliare il margine sui propri inseguitori, e per farlo in qualche caso non necessariamente dovrà vincere nuovamente a Pechino: per confermare il distacco nei confronti di Zverev dovrà arrivare in finale, mentre per allungare dovrà vincere il torneo.

Alcaraz dovrà arrivare in semifinale per essere certo di guadagnare su Sinner, ma l’azzurro potrà allungare sullo spagnolo in caso di vittoria nel torneo, qualora l’iberico non dovesse centrare l’obiettivo, ma potrebbe anche essere sufficiente l’approdo in finale, a patto che lo spagnolo esca all’esordio.

RANKING ATP UFFICIALE

Martedì 24 settembre 2024

1 Jannik Sinner 11180

2 Alexander Zverev 6875 (-4305)

3 Carlos Alcaraz 6690 (-4490)

4 Novak Djokovic 5560 (-5620)

5 Daniil Medvedev 5475 (-5705)

RANKING ATP VIRTUALE

Mercoledì 2 ottobre

1 Jannik Sinner 10680 (-500)

2 Alexander Zverev 6705 (-170) (-3975) (assente a Pechino)

3 Carlos Alcaraz 6510 (-180) (-4170)

4 Novak Djokovic 5560 (0) (-5120) (assente a Pechino)

5 Daniil Medvedev 5175 (-300) (-5505)