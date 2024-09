Show di Luna Rossa in Youth America’s Cup! Gradoni-Ugolini vincono la terza regata, finale ipotecata

Luna Rossa continua a dare spettacolo nelle acque di Barcellona, vince la terza regata di semifinale e blinda la qualificazione per la finale della Youth America’s Cup 2024. Il giovane equipaggio italiano, dopo due secondi posti consecutivi, alza ulteriormente l’asticella nella Race 3 e conquista una prima posizione decisiva per ipotecare di fatto l’accesso al Match Race con in palio la Coppa.

Al team Prada Pirelli basterà di fatto presentarsi al via della prossima regata (l’ultima) e superare la linea di partenza per raccogliere il punto che garantirebbe la certezza aritmetica del passaggio del turno a prescindere dai piazzamenti altrui. La formazione azzurra ha allungato infatti a +7 su Athena Pathway e American Magic, che si contenderanno il secondo slot insieme ad Artemis (quarta a -9 da Luna Rossa).

L’AC40 italiano, con al timone Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini (trimmer Rocco Falcone e Federico Colaninno), ha dominato la terza regata di flotta odierna con vento forte leggendo alla perfezione le condizioni e gestendo magistralmente i vari incroci con britannici e americani, che hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza piazza a 5″ e 14″. Quarta posizione per la Svezia davanti ad Australia e Spagna, ormai entrambefuori dai giochi in ottica finale.