Servette-Roma oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Il passaggio del turno è vicino. Ma servirà comunque cautela alla Roma, pronta ad affrontare quest’oggi alle ore 19:00 il Servette nella partita di ritorno valida per i playoff della UEFA Women’s Champions League 2024/2025 di calcio femminile.

Al Tre Fontane, in occasione della disputa di andata, le Campionesse d’Italia si sono imposte per 3-1, mettendo così a referto il primo successo della stagione dopo una avvio non semplice, determinato dai pareggi contro Lazio e contro il Sassuolo.

Sono due le reti di vantaggio delle capitoline, intenzionate a proseguire il loro percorso nella competizione continentale, con l’obiettivo tangibile di migliorare quanto fatto lo scorso anno, dove le ragazze di Mister Alessandro Spugna furono fermate ai quarti di finale.

La partita tra Servette e Roma, valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani dalle 19.00 e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Roma. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SERVETTE-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Giovedì 26 settembre

Ore 19.00 Servette vs Roma allo Stade de Genève a Ginevra – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Roma.

PROGRAMMA SERVETTE-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN, canale Youtube della Roma

Diretta testuale: OA Sport