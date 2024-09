Scherma, Edoardo Giordan è di bronzo alle Paralimpiadi. Prima medaglia azzurra a Parigi

Il Gran Palais apre le sue porte alle gare di scherma in carrozzina alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Una prima giornata che ha visto arrivare anche la prima medaglia per l’Italia grazie ad Edoardo Giordan. Lo schermidore romano ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola categoria A, battendo l’ucraino Demchuk con il punteggio di 15-7. “È il giorno più bello della mia vita, il coronamento di un percorso fatto d’impegno e sacrifici, in cui non ho mai mollato”, le prime parole di Giordan in zona mista. La medaglia d’oro è andata al tedesco Maurice Schmidt, che ha conquistato il suo primo titolo paralimpico della carriera, battendo in finale il britannico Piers Gilliver per 15-8.

Nella sciabola femminile categoria A, invece, hanno concluso undicesima Andreea Mogos e quattordicesima Loredana Trigilia. Mogos. A trionfare è stata la cinese Gu Hayan, che ha battuto per 15-10 la polacca Kinga Drozd.

Un pizzico di delusione per Rossana Pasquino, che era la numero uno del tabellone. Purtroppo l’azzurra ha chiuso al nono posto dopo che è stata superata per 15-8 dall’ucraina Fedota Isaeva nei quarti. Nel percorso per il bronzo è arrivata poi la sconfitta per 15-14 contro la cinese Ao in un finale di assalto molto contestato. Medaglia d’oro per la thailandese Saysunee Jana, che ha battuto all’ultima stoccata per 15-14 contro la cinese Xiao Rong.

Nono posto per Gianmarco Paolucci nella sciabola categoria B. L’oro è andato al cinese Yanke Fenk, che ha sconfitto 15-14 il polacco Michal Dabrowski, che aveva eliminato l’azzurro proprio nei quarti di finale.