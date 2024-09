Salto con gli sci, ‘Che confusione, sarà perché ti amo’ in Slovenia. I matrimoni “stravolgono” la squadra femminile!

“Che confusione, sarà perché ti amo” cantavano i Ricchi e Poveri in una delle loro hit più celebri. Ebbene, il ritornello può essere applicato a una situazione più unica che rara recentemente verificatasi nel circuito del salto con gli sci femminile. Un cognome è passato da un’atleta a un’altra, la quale ha abbandonato quello originale, generando un caos anagrafico. Andiamo a spiegare il tutto.

Sono i matrimoni la causa scatenante di questo autentico valzer che ha portato il cognome Kriznar a cambiare proprietaria. Tutto è cominciato in primavera, quando Nika Kriznar è convolata a nozze con il fidanzato Aljaz Vodan. Da quel momento, la ventiquattrenne nata a Škofja Loka, è diventata Nika Vodan.

Successivamente, la compagna di squadra Ursa Bogataj ha sposato Sandi Kriznar, fratello di Nika, a cui era sentimentalmente legata da tempo. I due, peraltro, erano già diventati genitori. Cionondimeno, il passo formale del matrimonio, ha portato la ventinovenne partorita a Lubiana a diventare… Ursa Kriznar!

Ricapitolando. Kriznar diventa Vodan, ma Bogataj diventa Kriznar. Dovremmo sempre avere “una Kriznar” in stanga di partenza, ma nel qual caso sarà Ursa e non più Nika! Si usa il condizionale perché la più navigata delle due, gravemente infortunatasi a un ginocchio all’inizio di gennaio 2023 e successivamente diventata mamma, ha espresso la volontà di tornare in azione, senza però dare ancora seguito concreto alle sue parole.

Vedremo come evolverà l’evenuale seconda carriera di Ursa. Nel caso tornasse davvero, il cognome Kriznar cascherebbe in piedi, perché passerebbe dalle spalle di una vincitrice di Coppa del Mondo a quello della campionessa olimpica in carica!