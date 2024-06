Salto con gli sci, un Mondiale di volo femminile già nel 2028? La Fis dice ‘Ni’. Orizzonte 2030

Nel mese di gennaio, chi scrive si era permesso di affrontare il tema di istituire un Mondiale di volo con gli sci femminile. Ebbene, nel recente congresso Fis tenutosi in Islanda, si è discusso dell’opportunità di conferire medaglie iridate nel volo anche alle donne.

La federazione internazionale non ha ancora preso alcuna decisione ufficiale, eccezion fatta per quella di assegnare i Mondiali di volo 2028 a Planica. Al momento, il programma prevede esclusivamente la presenza degli uomini. Cionondimeno, non si esclude di aggiungere anche l’altra metà del cielo.

Sandro Pertile, race director della disciplina, ha dichiarato che “lo sviluppo del salto femminile è monitorato di continuo. A Vikersund si sono viste misure di assoluto rilievo anche da parte delle ragazze, tuttavia c’è ancora troppa differenza tra uomini e donne. Questa forbice verrà ridotta nel medio-lungo periodo e sarà un passo essenziale per istituire i Mondiali di volo femminili”.

Il manager trentino ha proseguito, affermando che “il trampolino di volo di Planica è particolarmente impegnativo. Dobbiamo tenere in considerazione anche questa dinamica, perché la sicurezza viene sempre e comunque prima di tutto. Vedremo come si svilupperà la disciplina nei prossimi anni e decideremo”.

Insomma, la strada è tracciata. C’è tempo sino alla primavera del 2027 per aggiungere la gara femminile al programma di Planica 2028. Tuttavia, è sottinteso come la prima competizione di volo iridata riservata al gentil sesso sia destinata a disputarsi al più tardi nel 2030. Dove? Verosimilmente a Vikersund, dove non a caso tutto è cominciato con il test agonistico del 2023…